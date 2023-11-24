Над входом в подземный переход в Брянске смонтируют шестигранную кровлю

Над входом в подземный переход в Брянске рабочие смонтируют шестигранную кровлю. Об этом сообщили в городской администрации.

Капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улиц Красноармейской и проспекта Станке Димитрова продолжается в областном центре. Рабочие за три недели работ убрали более 90% старых конструкций. Теперь специалисты обустраивают новые парапетов, монтируют арматуру. Впереходе работает бригада из 15 человек.

«Определились с формой кровли над входами. Она будет шестигранная, современная, долговечная. Чтобы под землей всегда было сухо в каждом коридоре под полом сделаем по три желоба ливневой канализации. В специальных помещениях установят насосы, которые станут откачивать воду из перехода. Сейчас выбираем цветовое решение плитки на стенах и материал для потолка», — уточнил председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Владимир Тюканько.

Входы в подземный переход начали закрывать щитами. Специалисты включат тепловые пушки и будут заниматься облицовкой тоннелей. Ремонт планируют закончить весной будущего года.