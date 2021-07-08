Наркосбытчицу из Тверской области осудят в Брянске

Женщина приехала в наш регион с целью продажи наркотиков, но уже на второй день была поймана.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области, в декабре 2020 года злоумышленница нашла анонимного работодателя и согласилась продавать синтетические наркотики. За каждую «закладку» ей обещали 300 рублей.

В марте 2021 года по инструкциям того же работодателя она приехала в Брянскую область. Долго она не проработала, через два дня ее с поличным задержали полицейские.

Расследование уголовного дела закончилось, дело направили в Брянский районный суд.

За преступления женщину лишат свободы на срок от 10 до 20 лет.