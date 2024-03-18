Нарушений правопорядка на выборах в Брянской области не было
Нарушений правопорядка на выборах в Брянской области правоохранители не допустили. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Три дня проходили выборы Президента Российской Федерации. В Брянской области работали 1045 избирательных участков. Ежедневно безопасность на них обеспечивали более 1500 сотрудников органов внутренних дел. Им помогали военнослужащие Росгвардии, частные охранники и общественники.
Нарушений правопорядка, влияющих на результаты выборов, правоохранители не допустили.
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