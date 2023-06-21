Насыпь под последнюю русловую опору делают строители нового моста в Брянске

Строители Славянского моста в Брянске делают насыпь под последнюю русловую опору №6. Об этом сообщили в городской администрации.

На Славянском мосту подрядчик ООО «Мостремстрой» завозит грунт со стороны дороги-дамбы, чтобы сделать насыпь. Она потребуется для возведение последней опоры №6 в русле Десны. Со стороны улицы Калинина русло реки расширят, а с противоположного берега — сузят. Когда стройка закончится, Десну вернут в прежнее русло.

Чтобы насыпь не размывалась, отсыпку укрепят шпунтами Ларсена. Затем котлован осушат, забетонируют ростверк, шесть колонн и ригель. С укреплённой насыпи строители будут монтировать балки сразу на два пролёта. Им осталось уложить 36 железобетонных конструкций из 198.