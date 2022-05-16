Не дожидаясь чиновников, жители Белых Берегов решили на свои деньги нанять уборщика (ВИДЕО)

«Администрацию Фокинского района не интересует уборка территории Молодежного пляжа», – заявили общественники.

Активисты из общественной организации «Белые Берега», не дождавшись инициативы властей, решили самостоятельно решить проблему, связанную с мусором на местном Молодежном пляже.

«Так как администрацию Фокинского района не интересует уборка территории Молодежного пляжа, являющегося фактически парком отдыха населения, призываем вас поддерживать чистоту и уносить с собой мусор. Начинайте к этому привыкать и детей приучайте», – обратились к белобережцам общественники.

Также они объявили об открытии вакансии уборщика Молодежного пляжа. Зарплату ему обещают платить «из членских взносов участников организации, а также всех желающих».