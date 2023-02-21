Нейросеть представила Брянск в человеческом облике

Нейросеть нарисовала город Брянск в человеческом обличье. Сразу два изображения разместили в группе «Афиша Брянск» во ВКонтакте.

В последние дни в соцсетях часто появляются картинки с человеческими образами городов России, созданные нейросетью. Несколько из них опубликовали в местном паблике.

Автор поста разместил сразу два изображения Брянска, созданного искусственным интеллектом. Запросы для них делали разные люди, потому картинки отличаются. При этом в обоих случаях город Брянск представлен в образе грозного старца.

Подписчики отметили, что первый вариант более правдоподобный, а второй — красивый.