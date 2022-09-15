Несколько улиц перекроют в Брянске
В субботу в областном центре ограничат движение машин из-за памятных мероприятий и забега.
Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Так, движение и парковка будет ограничено в Фокинском районе города Брянска 17 сентября с 10 до 12 часов по улице Красных Партизан от улицы Чапаева до улицы Гомельской.
Нельзя будет припарковать машину с 19 часов 16 сентября до 15 часов 17 сентября около Парка культуры и отдыха «Майский» и Воинского мемориала на улице Почтовой.
Также парковку на этот же период ограничат в Советском районе:
- на улице Красноармейской от улицы Любезного до улицы Репина;
- на территории, прилегающей к Площади партизан от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской.
С 19 часов 16 сентября до 24 часов 17 сентября в Советском районе города Брянска закроют стоянки около «Площади Воинской Славы», на территории «Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска» и по улице Дуки в районе дома № 60.
На время забега «Кросс Наций» запрещено парковать автомобили в Советском районе с 19 часов 16 сентября до 15 часов 17 сентября:
- по проспекту Ленина от улицы Фокина до улицы Дуки;
- по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалёва;
- по улице Бежицкой от улицы Крахмалёва до улицы Горбатова;
- по улице Крахмалёва от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой;
- по улице Горького от улицы Энергетической до улицы Трудовой;
- по дорогам дублёрам, а также территориям, прилегающим к маршруту проведения.
Также движение машин ограничат 17 сентября с 11 до 15 часов:
- по проспекту Ленина от улицы Фокина до улицы Дуки;
- по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалёва;
- по улице Бежицкой от улицы Крахмалёва до улицы Горбатова;
- по улице Крахмалёва от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой;
- по улице Горького от улицы Энергетической до улицы Трудовой;
- по дорогам дублёрам, а также территориям, прилегающим к маршруту проведения.
С 19 до 24 часов 17 сентября во время мероприятий на Кургане Бессмертия ограничат парковку и движение транспорта:
- по улице Дуки от улицы Малыгина до улицы Крахмалёва;
- по улице Бежицкой от улицы Крахмалёва до улицы Горбатова;
- по улице Крахмалёва от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой.