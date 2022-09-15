Несколько улиц перекроют в Брянске

В субботу в областном центре ограничат движение машин из-за памятных мероприятий и забега.

Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Так, движение и парковка будет ограничено в Фокинском районе города Брянска 17 сентября с 10 до 12 часов по улице Красных Партизан от улицы Чапаева до улицы Гомельской.

Нельзя будет припарковать машину с 19 часов 16 сентября до 15 часов 17 сентября около Парка культуры и отдыха «Майский» и Воинского мемориала на улице Почтовой.

Также парковку на этот же период ограничат в Советском районе:

на улице Красноармейской от улицы Любезного до улицы Репина;

на территории, прилегающей к Площади партизан от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской.

С 19 часов 16 сентября до 24 часов 17 сентября в Советском районе города Брянска закроют стоянки около «Площади Воинской Славы», на территории «Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска» и по улице Дуки в районе дома № 60.

На время забега «Кросс Наций» запрещено парковать автомобили в Советском районе с 19 часов 16 сентября до 15 часов 17 сентября:

по проспекту Ленина от улицы Фокина до улицы Дуки;

по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалёва;

по улице Бежицкой от улицы Крахмалёва до улицы Горбатова;

по улице Крахмалёва от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой;

по улице Горького от улицы Энергетической до улицы Трудовой;

по дорогам дублёрам, а также территориям, прилегающим к маршруту проведения.

Также движение машин ограничат 17 сентября с 11 до 15 часов:

по проспекту Ленина от улицы Фокина до улицы Дуки;

по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалёва;

по улице Бежицкой от улицы Крахмалёва до улицы Горбатова;

по улице Крахмалёва от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой;

по улице Горького от улицы Энергетической до улицы Трудовой;

по дорогам дублёрам, а также территориям, прилегающим к маршруту проведения.

С 19 до 24 часов 17 сентября во время мероприятий на Кургане Бессмертия ограничат парковку и движение транспорта:

по улице Дуки от улицы Малыгина до улицы Крахмалёва;

по улице Бежицкой от улицы Крахмалёва до улицы Горбатова;