Ночной Брянск сфотографировали из космоса

Снимок сделал астронавт Тома Песке.

Французский астронавт Тома Песке сделал снимок с Международной космической станции – в кадр попал ночной Брянск. На фотографии, опубликованной в соцсетях, Брянск можно увидеть в левой нижней части. Также на снимке видны соседние города.

«Теплицу в Журиничах даже с орбиты видно», – отмечают в комментариях брянцы.

Минувшей зимой заснеженный Брянск с МКС сфотографировал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.