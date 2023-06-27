Новая скульптура появится в Брянске

Новая скульптура «Птичка» появится около стадиона «Динамо» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центра планируют установить новую скульптуру. Основатель музея истории фотографии в Брянске Роман Формин вместе со скульптором Максимом Малашенко подали документы на участие в региональной программе «Инициативное бюджетирование».

«Памятники и скульптурные композиции Максима Малашенко реализованы в более чем 50 городах нашей страны. Он охотно откликнулся на просьбу выполнить скульптурную композицию, напрямую связанную с брянским музеем истории фотографии. Поэтому было принято решение сделать памятник фотографу — среднестатистический собирательный образ из 19-го века. Рабочее название — «Птичка», — рассказал Роман Формин.

Бронзовая композицию состоит из двухметровой фигуры фотографа с фотоаппаратом и стул в натуральную величину, на который можно присесть. Монумент поставят в центре города на площадке напротив входа в музей рядом со стадионом «Динамо».

Проект памятника находится на стадии согласования. Его установят уже в этом году.