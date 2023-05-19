Новая заместитель брянского губернатора провела первое совещание в концлагере
Новая заместитель губернатора Брянской области провела своё первое совещание на территории бывшего концлагеря «Дулаг-142». Об этом сообщил паблик ВКонтакте «Деснянская волна».
18 мая на должность врио заместителя губернатора назначили Валентину Миронову. Она будет курировать сферу образования, науки и культуры в регионе.
Первый рабочий день новый зам провела на территории бывшего концлагеря «Дулаг-142». На территории брянского 85-го ремонтного завода обсуждать создание музейно-мемориального комплекса приехали заместитель начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Елена Малышева и первый заместитель директора музея Победы Сергей Немцев. Также в совещании участвовали врио директора департамента культуры Юрий Сатюков, представители музеев, следственного комитета, общественники и краеведы. Они переговорили с собственниками завода, ознакомились с объектами бывшего концлагеря и обсудили концепцию развития музея-мемориала.