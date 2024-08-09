Новое водозаборное сооружение строят в Брянске

Новое водозаборное сооружение построят к октябрю в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На территории технологического комплекса «Городищенский» в Бежицком районе Брянска строят новое водозаборное сооружение. Проект предусматривает артезианскую скважину глубиной 160 метров и производительностью 160 м3/час, а также наземную насосную станцию. От неё специалисты проведут водопровод до существующих сетей водоснабжения. Управлять скважиной будут с помощью современной электронной диспетчерской системы.

Объект готов на 70%. На строительство выделено около 11 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Окончание работ запланировано на октябрь 2024 года.