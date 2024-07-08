Новое здание лицензионно-разрешительной работы открыли в Брянске

На улице Красных Партизан в Брянске открылось новое здание лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области. В нём расположены подразделения регионального уровня и по обслуживанию территорий Брянска, Брянского и Карачевского районов, а также отделение государственного контроля.

Красную ленту на входе в здание перерезали спикер областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор области Андрей Дьячук и начальник регионального Управления Росгвардии Иван Ванчугов. Парламентарий также вручил символический ключ от подразделения руководителю ведомства.

«Это здание, которое мы сегодня открываем, было очень необходимо для всех нас. В настоящее время оно готово к работе, здесь созданы все условия для того, чтобы сотрудники добросовестно выполняли свои служебные обязанности, а граждане получали качественные государственные услуги», – подчеркнул Александр Богомаз.

Реконструкция здания обошлась в более чем 11 миллионов рублей. Также благоустроена прилегающая территория. Там сделали парковку и установили фонари.

Также участники церемонии посадили деревья рядом с управлением.