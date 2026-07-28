На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту

2026, 28 июля 12:49

На улице Клары Цеткин в Брянске уложили асфальт по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Володарском районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Клары Цеткин. Подрядчик обновил почти полтора километра дороги. На проезжей части рабочие уложили свыше 10 тысяч квадратных метров асфальта.

По просьбам жителей на улице появились четыре парковки: две около спортивной школы и две между улицами Володарского и Димитрова. Возле кинотеатра «Салют» специалисты установили пять дополнительных фонарей со светодиодными светильниками. Для безопасности пешеходов сделали пять искусственных неровностей, около сотни дорожных знаков и нанесли разметку.

Результаты работы оценила межведомственная комиссия.

«Впервые на улице Клары Цеткин, там, где она проходит по частному сектору, появился асфальт. Сделаны тротуары с пандусами для маломобильных граждан. Под проезжей частью для отведения воды проложены водопропускные трубы», — уточнил заместитель начальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Строителям необходимо убрать оставшийся после ремонта мусор, а также подкорректировать очерёдность установки некоторых дорожных знаков.

Капитальный ремонт улицы Клары Цеткин обошёлся в 35 миллионов рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».