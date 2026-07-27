Легковушка врезалась в «КАМАЗ» на трассе в Брасовском районе

2026, 27 июля 11:48

Легковушка врезалась в «КАМАЗ» на трассе в Брасовском районе на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 441-м км автодороги федерального значения М-3 «Украина» в Брасовском районе 24 июля произошла авария. 42-летний водитель за рулём автомобиля Kia при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ». Отечественную легковушку отбросило на «КАМАЗ».

31-летняя женщина-водитель из «ВАЗа» получила травмы.После оказания медицинской помощи её отпустили домой с назначением лечения.

Водитель автомобиля Kia инспекторы привлекли к административной ответственности. Ему грозит штарф или лишения прав.