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ДТП

Легковушка врезалась в «КАМАЗ» на трассе в Брасовском районе

2026, 27 июля 11:48
Легковушка врезалась в «КАМАЗ» на трассе в Брасовском районе
Источник фото

Легковушка врезалась в «КАМАЗ» на трассе в Брасовском районе на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

На 441-м км автодороги федерального значения М-3 «Украина» в Брасовском районе 24 июля произошла авария. 42-летний водитель за рулём автомобиля Kia при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ». Отечественную легковушку отбросило на «КАМАЗ». 

31-летняя женщина-водитель из «ВАЗа» получила травмы.После оказания медицинской помощи её отпустили домой с назначением лечения.

Водитель автомобиля Kia инспекторы привлекли к административной ответственности. Ему грозит штарф или лишения прав. 

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