Новые тротуары построили на улице Ленинградской в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска идёт ремонт улицы Ленинградской. В первую очередь подрядчик построил тротуары, чтобы к школе №52 могли удобно подходить ученики, их родители и преподаватели.

В настоящее время рабочие готовятся укладывать асфальт на проезжей части и устанавливают бордюры.

Около школы поставят светофор, пешеходное ограждение и оборудуют искусственную неровность, а также построят парковку.

На объекте трудятся полтора десятка рабочих и несколько единиц техники. Подрядчик «Брянское ППЖТ» приводит улицу в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершат работы в августе.