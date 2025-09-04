Новый дом для детей-сирот построен в Сураже

Новый дом на квартир для детей-сирот построен в Сураже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области ежегодно дети-сироты получают собственное жильё. В прошлом году на это из бюджета выделили более 1,5 млрд рублей. Почти 500 квартир передали детям-сиротам. В этом году на эти же цели потратят свыше 1,6 млрд рублей. Также в регионе специально для детей-сирот строят новые многоэтажные дома.

Так, на улице Красноармейской в Сураже строят два дома на 16 квартир. Каждая из них стоит 2,6 млн рублей.

«Работы ведутся хорошими темпами, по графику, один дом уже готов, но главное — чтобы все было сделано на совесть, качественно» , – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

В Сураже планируют построить ещё нескольких таких домов.