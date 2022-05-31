Новый ФОК в Брянске назвали «Бежица»

На строительство потратят более 200 миллионов рублей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе Брянска назвали «Бежица». Об этом рассказали в городской администрации.

Строительство комплекса выходит на финишную прямую.

Так, в детском бассейне рабочие готовятся укладывать плитку. В большой чаше на 25 метров идут работы на обходных дорожках. Обустройство спортивного зала также почти закончено. Подрядчик готовит ФОК к этапу пусконаладки электросетей, сантехники и приточно-вытяжной вентиляции.

Прилегающую территорию уже благоустроили: завезли грунт, поставили ограждение и сделали парковку. К асфальтированию проездов подрядчик приступит после отъезда с объекта всей тяжёлой строительной техники.

На строительство ФОК выделено более 200 млн рублей.