Новый корпус Брянской горбольницы № 4 откроют в декабре

В здании разместят отделение гинекологии, отделение челюстно-лицевой хирургии и операционное отделение.
В декабре в Брянске откроют новый лечебный корпус городской больницы № 4. На первом этаже здания по улице Бежицкой в Советском районе разместят гинекологическое отделение с послеоперационными палатами, общебольничными и административными помещениями. На втором этаже откроют отделение челюстно-лицевой хирургии, на третьем –операционное отделение с оперблоком и реанимацией.
Также на территории нового корпуса разместят блочно-модульную котельную и кислородную станцию. Одноэтажный переход с отделением МРТ свяжет новый корпус с остальными отделениями больницы.
Ежегодно в 4-й больнице лечат около 15 тысяч пациентов, проводят более 8 тысяч хирургических операций. С апреля 2020 года больницу перепрофилировали в инфекционный госпиталь по лечению больных с COVID-19. В этом году на утепление и отделку фасадов всех зданий 4-й больницы из областного бюджета дополнительно выделили около 20 миллионов рублей, благодаря чему они выполнены в одном стиле и цвете с новым корпусом.
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