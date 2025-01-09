Новый мост построили на въезде в Фокино по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году завершилось строительство нового моста через реку Болва на въезде в город Фокино. Работы провела подрядная организация ООО «Дорстрой 32».

Реконструкцию важного объекта провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Это единственная возможность попасть в город Фокино.

Новое сооружение сделали из железобетона. Усиленные конструкции позволяют безопасно ездить не только жителям, но и большегрузам цементного завода.

Построенный 71 год назад старый мост рабочие демонтировали.