Новый мост в Клинцах готов на 90%

Новый мост в Клинцах специалисты сдадут через два месяца. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Клинцах идёт капитальный ремонт автодорожного моста через реку Московка на улице Октябрьской. Подрядная организация ООО «Мостремстрой» убрали старый мост и строят новый. Машины ездят по временному мосту.

Специалисты расширили сооружение длиной 34 метра, а также увеличили запас прочности, забив дополнительные сваи. Рабочие уже смонтировали все балки и уложили выравнивающий слой полотна. Мост готов на 90%. Сдать в эксплуатацию его планируют через полтора-два месяца.

Железобетонный мост через реку Московку в Клинцах был построен в 1923 году. Спустя сто лет он вошёл в план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».