Облсуд не смягчил приговоры троим брянским бутлегерам

Жители Володарского района торговали контрафактным алкоголем.

Брянский областной суд поставил точку в уголовном деле о хранении и перевозке немаркированного спиртного в крупном размере и использованию чужих товарных знаков.

Как сообщает региональная прокуратура, с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года трое брянцев перевозили, хранили и продавали немаркированную алкогольную продукцию и незаконно использовали чужие товарные знаки. Правоохранители изъяли у них контрафактный алкоголь стоимостью более 130 тысяч рублей.

Один из бутлегеров получил год и три месяца, двое других – по два с половиной года колонии общего режима. Однако алкоторговцы попытались обжаловать приговор, ссылаясь на то, что их вина не доказана.

Брянский областной суд апелляционные жалобы не удовлетворил.