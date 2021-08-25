Обманувший на более чем 260 тысяч рублей брянцев мошенник отправился в колонию

Приговор Бежицкого районного суда вступил в законную силу.

Освободившись из мест лишения свободы, мужчина 25 декабря 2018 года и 12 января 2019 года звонил из Новосибирска знакомым троим жителям Брянска и говорил каждому из них, что их сын убил человека. По его словам, наказания можно было избежать, если достаточно заплатить.

Так, мошенник получил более 260 тысяч рублей.

Осужденный житель Новосибирска попытался обжаловать приговор, ссылаясь на свою непричастность к делу. Но его жалобу отклонили.

Мошенника отправили в исправительную колонию на три года и шесть месяцев.