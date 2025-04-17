Обновленная площадь Ленина преобразилась ко Дню Победы

Обновленную площадь Ленина специалисты украшают ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на финишную прямую вышел капремонт площади Ленина. С помощью установки «Кохер» рабочие специальным составом заделали шов, соединяющий новую плитку уральского гранита и асфальт у гостиницы «Десна». Также специалисты продолжают менять повреждённую плитку на площади.

Работы подрядчик закончит до начала мая. А специалисты городского дорожного управление уже начали украшать площадь Ленина ко Дню Победы.