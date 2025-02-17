Обновлённый брянский госпиталь для ветеранов войн откроют в мае

Брянский госпиталь для ветеранов войн откроют после капитального ремонта в мае. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске продолжается капитальный ремонт областного госпиталя для ветеранов войн. Его не обновляли более 20 лет. Работы стартовали в 2022 году. На модернизацию медучреждения выделили свыше 370 млн рублей. В этом году на современное оборудование из бюджета добавили ещё 60 млн рублей.

«Сейчас госпиталь — структурное подразделение областной больницы № 1, это значит, что врачи областной больницы всегда рядом и могут оказать любую помощь, проконсультировать коллег. Неврологическое, гериатрическое, эндокринологическое отделения, кабинеты ультразвуковой, функциональной и лабораторной диагностики, что очень важно — реабилитационное отделение, которой позволит в кратчайшие сроки восстанавливать здоровье после перенесенных травм, инсультов и инфарктов, поликлиническое отделение — в госпитале будут проходить лечение и бойцы, вернувшиеся со специальной военной операции», — уточнил губернатор Александр Богомаз .

Обновлённое лечебное учреждение планируют открыть в мае.