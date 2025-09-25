Огонь студенческой спартакиады зажгли в Брянске
Огонь студенческой спартакиады зажгли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянском государственном училище (колледже) олимпийского резерва открылась спартакиада студенческого спортивного клуба «Огненный Лис». Она продлится весь учебный год. Студенты будут состязаться в 11 видах спорта, сдаче нормативов ГТО и стрельбе из электронного ружья.
Огонь соревнований зажгли мастер спорта по плаванию Артём Бородин, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Николай Чураков и член молодёжной сборной России по футболу Арсений Аввакумов. Также, прошла церемония награждения победителей и призёров спартакиады прошлого учебного года. А в честь 35-летия училища за сотрудники и тренеры получили поощрения.
