Ограбившего пенсионеров в Суземском районе мужчину отправили в колонию

Там он проведет три с половиной года.

В Суземском районе в декабре 2016 года житель Белгородской области вместе со своими сообщниками, личности которых неизвестны, проникли в два дома, где жили пенсионеры.

Преступники их связывали и требовали все деньги, которые хранятся дома. Так, они похитили 145 тысяч рублей.

Жителя Белгородской области приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Обвиняемый в грабеже мужчина посчитал суровым вынесенный приговор, подал апелляционную жалобу, но ее отклонили.