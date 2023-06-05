Около 600 брянских девятиклассников сдали иностранный язык

Около 600 брянских девятиклассников сдали ОГЭ по иностранным языкам. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В Брянской области прошёл основной государственный экзамен по иностранным языкам. Около 600 девятиклассников сдали английский язык. Ещё два человека выбрали немецкий язык. Экзамен проводился в 28 пунктах на базе школ Брянской области.

«Все прошло в доброжелательной атмосфере. Экзамен состоял из двух частей – устной и письменной – обе оказались для меня не особо трудными», –рассказала ученица Мглинской школы № 2 Анастасия Овчинникова.