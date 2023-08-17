Около четырехсот брянцев переедут в новый дом в октябре
Около четырехсот брянцев переедут из аварийных бараков в новый дом в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Брянске заканчивается строительство нового дома на улице Витебской. Многоэтажку возводят на дополнительные средства из регионального бюджета. Проект обошелся в более чем 335 млн рублей.
В 138 квартир переедут около четырехсот человек из 20 аварийных бараков. Вручение ключей намечено на октябрь.
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