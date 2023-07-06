Около двух тысяч детей родились в Брянской области с начала года

За первое полугодие в Брянской области зарегистрировали рождение 1956 малышей. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

За первые шесть месяцев этого года в Брянской области родились 1956 детей. Из них на свет появились 1000 мальчиков и 956 девочек. Кроме того, в регионе зарегистрировано 96 двоен.

Мальчиков чаще всего родители называли Михаил, Александр, Иван, Артем и Максим. Самые популярные имена среди девочек – София, Ксения, Варвара, Марина и Полина.