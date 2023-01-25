Около двух тысяч сертификатов на маткапитал получили брянские семьи

В минувшем году семьи Брянской области получили около двух тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Об этом рассказали в департаменте семьи.

В 2022 году выдано региональный материнский (семейный) капитал оформили 1872 семьи. 343 сертификата выдали при рождении четвертого и последующих детей.

Средствами областного материнского капитала распорядилась 1091 семья. Они оформили 1209 выплат на 135370 тысяч рублей. Более 58% денег ушло на улучшение жилищных условий, 30% – на проведение текущего ремонта и 12% – на образование детей.