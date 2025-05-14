Около моста через реку Свень в Брянске рабочие уложили асфальт

Около моста через реку Свень в Брянске рабочие уложили 700 метров асфальта. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска продолжается благоустраивают дороги от локомотивного депо до железнодорожного моста через реку Свень и до улицы Белорусской. Подрядчик «Профдорстрой» приводит в порядок более 700 метров проезжей части. Рабочие расширили дорогу до шести метров и уложили выравнивающий слой асфальта.

Ход работ проверили заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков и жители района. Они попросили сделать на отремонтированном участке искусственные неровности.

Подрядчик обеспечит гарантийное обслуживание дороги на протяжении пяти лет.