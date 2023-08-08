Брянские школьники отправятся в «Путешествие мечты» до Владивостока. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В Международном детском центре «Артек» прошла церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он объединил 700 школьников 5-7 классов из из России и более 200 ребят из зарубежных стран.

В финал от Брянской области вышли шесть подростков. Победители в конкурсе Тимофей Конышев Тимофей и Борис Мартышкин Борис. Ангелина Савечина стала призером.

Победители конкурса отправятся в «Путешествие мечты». На поезде «Большой перемены» они проедут от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята увидят Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром «Восточный». Школьники во время путешествия поучаствуют в образовательной и культурной программе «Большой перемены».