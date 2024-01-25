Около тысячи тонн снега вывезли рабочие с семи улиц Брянска

За сутки около тысячи тонн снега вывезли дорожники с семи улиц Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

Специалисты дорожного управления Брянска продолжают ликвидировать последствия непогоды. За минувшие сутки рабочие вывезли около тысячи тонн снега с улиц Красноармейской, Карачижской, Урицкого, Ульянова, Литейной, проспекта Станке Димитрова и площади Партизан. Ночью в городе трудились 21 КДМ, девять погрузчиков, три трактора и 11 самосвалов.

Кроме того, на дороги и тротуары специалисты высыпали 400 кубометров пескосоляной смеси. С начала зимы брянские дорожники израсходовали почти 19 тысяч реагента.

«Осенью этой смеси было заготовлено более 32 тысяч тонн. До конца зимы её хватит», — уточнил главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.