Окунувшийся в прорубь африканец оказался не брянским

Появилась информация, что опубликованный в брянском сообществе снимок темнокожего юноши в проруби сделан два года назад в Омске.

Ряд брянских СМИ опроверг информацию, что темнокожий студент, окунувшийся в крещенскую прорубь, фото которого вчера вечером опубликовали в одном из брянских сообществ во ВКонтакте. имеет отношение к БГУ и вообще Брянску.

Сообщается, что молодой человек — курсант Омского автобронетанкового инженерного института, зовут его Адель Ари Конде, а фото в крещенской проруби он сделал еще два года назад,в 2019 году, чтобы послать родным в Африку снимок с сибирской экзотикой.