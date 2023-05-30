Олег Федонин вновь стал ректором БГТУ

Олег Федонин сохранил должность ректора Брянского государственного технического университета.

30 мая в Брянском Государственном техническом университете прошли выборы ректора. Вновь эту должность занял Олег Федонин. Действующий ректор вуза уже прошёл два срока. За десять лет его руководства университет вышел на новый уровень развития в науке и в подготовке высококвалифированных специалистов для разных сфер промышленности и экономики России.

Напомним, накануне БГТУ посетил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Он посетил одну из научно-исследовательских лабораторий технического университета, производящую образцы продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса.