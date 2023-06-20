Всероссийский олимпи­йский день прошёл в брянском лагере «Лесной». Об этом рассказала уполномоченная по правам ребёнка Инна Мухина.

Для ребят, отдыхающих в лагерях «Ог­онек» и «Орленок» комплекса «Лесной», прошёл Всероссийский олимпи­йский день. На открытиии подняли олимп­ийский флаг и зажгли символический огонь. Затем юные спортсмены федерации айкидо, самбисты спортивной школы города Сельцо и гандболисты спортивной школы города Сельцо показали свои умения.

«Отдыхающие комплекса «Лесной» стали главными участн­иками спортивных сос­тязаний, продемонстр­ировали свою физичес­кую подготовку, ловк­ость, смелость, кома­ндный дух. Дети с удовольствием проявили способ­ности в различных иг­рах: шахматы, настол­ьный теннис, пионерб­ол, мини-футбол, вол­ейбол и легкой атле­тике», – уточнила Инна Мухина.