Более 80 ребят из Брянки приехали в брянском летнем лагере

83 школьника из Брянки Луганской Народной Республики приехали в брянский летний лагерь. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науку.

В комплексе «Лесной» стартовала летняя лагерная смена для школьников. На первую смену приехали более 800 мальчишек и девчонок. Среди них – 83 ребенка из города Брянка Луганской Народной Республики.

В течении нескольких недель детей ждут творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, вкусная еда и новые друзья.