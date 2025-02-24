Опоры нового путепровода возводят строители в Унече по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В городе Унеча продолжается капитальный ремонт путепровода, проходящего над железнодорожными путями. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» начала работы ещё в прошлом году. В настоящее время возводит опоры нового сооружения.

Важный транспортный объект, который связывает Унечу с федеральной трассой и с другими районами Брянской области, возводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»