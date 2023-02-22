Орден Мужества вручили семье погибшего брянского военного

Жене и дочери погибшего военнослужащего глава брянской администрации вручил Орден мужества. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Во время спецоперации, 12 августа прошлого года, погиб старшина мотострелкового батальона Александр Затонских. Военнослужащий посмертно представлен к Ордену Мужества. Награду его вручил

Глава администрации города Брянска Александр Макаров вручил награду жене военного Светлане и его дочери Арине.

«В нашей памяти он останется как воин, который по первому зову, по первому приказу выступил на защиту интересов своей Родины. Не каждый может совершить такой поступок, а он ушёл защищать свою страну, ни на минуту не задумываясь о правильности своего решения», — сказал Александр Макаров.

Александр Затонских служил в спецвойсках Вооруженных Сил РФ, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он — ветеран боевых действий с 2004 года, но в 2010 году продолжил службу по контракту. Награждён нагрудными знаками «За участие в контртеррористической операции» и «За отличие в службе» 1 и 2 степеней.