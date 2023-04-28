Ордены Мужества получили семьи погибших брянских военных

Семьям погибших брянских военнослужащих передали Ордены Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Глава администрации Брянска Александр Макаров встретился с родными двух военнослужащих. Владислав Еламков и Николай Карпейкин осенью прошлого года в зоне проведения спецоперации и посмертно награждены орденом Мужества. Государственные награды передали семьям военных.

«Спасибо вам, родители, что воспитали достойных сыновей, которые не прятались, а по зову сердца вышли защищать Родину. Мы никогда не забудем их подвига!» — сказал Александр Макаров.