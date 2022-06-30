 Осадков в первый день июля в Брянской области не ожидается

Воздух прогреется до 28 градусов.

В пятницу, 1 июля в Брянской области осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью опустится до +9ºC . А днём потеплеет до +28ºC.