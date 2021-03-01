Основатель заповедника «Брянский лес» Игорь Шпиленок отметил 61-летие

День рождения он отпраздновал 28 февраля.

28 февраля основателю и первому директору заповедника «Брянский лес», фотографу заповедной России Игорю Шпиленку исполнился 61 год.

Имя Игоря Шпиленка, путешественника и блогера, автора книг о дикой природе, хорошо известно не только в России, но и за рубежом.

Игоря Шпиленка поздравили в региональном правительстве. «Спасибо за ваш труд по сохранению дикой природы. Здоровья вам, новых дорог и новых идей!» – говорится в поздравлении.