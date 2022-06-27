Осужденные строят мост через Ипуть в Сураже

Приговоренных к принудительным работам трудоустроили в МКП и строительную компанию.

Осужденные к принудительным работам, содержащиеся в УФИЦ при КП-3 УФСИН России по Брянской области, принимают активное участие в строительстве нового автомобильного и пешеходного моста через реку Ипуть в Сураже.

Осужденные, трудоустроенные в МУП «Благоустройство» подготавливают территорию для строительных работ. Совместно с другими рабочими предприятия они очищают участок от деревьев, кустарников и другой растительности.

Двое осужденных трудоустроили в организацию, непосредственно осуществляющую строительство моста. Один из них выполняет обязанности подсобного рабочего, второй состоит в должности водителя.

Также со строительной организацией достигнута договоренность о трудоустройстве еще нескольких осужденных к принудительным работам.