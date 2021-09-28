От COVID-19 за сутки умерли шестеро брянцев

С начала пандемии от коронавируса умерли 1424 жителей Брянской области и 101 приезжий из других регионов.

Региональный оперштаб обновил коронавирусную статистику на 28 сентября. За минувшие сутки брянские медики провели 2423 исследования на COVID-19 – диагноз подтвердился у 193 человек.

Переезд 17 км в Дорогобужском районе Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 октября на время ремонтных работ 5 октября с 9:00 до 18:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 17 км, расположенный вблизи деревни Шаломино Дорогобужского района Смоленской области. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Азотная, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд

В Демидове загорелась частная баня Около восьми часов утра 27 сентября на улице Мариевская в Демидове произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие огнеборца установили, что горит частная баня. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.

Глава поселения спас женщину из огня под Смоленском Днем 26 сентября на станции Владимирский Тупик в Холм-Жирковском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяйка летнего дома занималась делами на приусадебном участке и ничего не предвещало беды. Когда она около двенадцати часов дня зашла в дом, то почувствовала едкий запах гари и сразу же отправилась на

Смолян ожидает потепление 27 сентября 27 сентября в Смоленске и области будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северный 7-12 м/с. О погоде в воскресенье 27 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Температура воздуха по области ночью +3°C…+8°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске ночью +5°C…+7°C, а днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. Атмосферное давление

На нескольких улицах Смоленска ограничат движение транспорта В понедельник, 27 сентября, в Ленинском районе Смоленска ограничат движение на трёх улицах. Движение ограничат на следующих улицах: по 2-му Краснофлотскому переулку (от улицы 2-я Парковая до улицы 1-я Парковая), по улице 2-я Парковая (в районе дома 23), по улице 1-я Парковая (в районе дома 24). Временные ограничения связаны с проведением работ на подземных коммуникациях.