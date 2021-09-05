От коронавируса умерли еще 13 брянцев

Подтверждено 156 новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в Брянской области провели 1983 лабораторных исследования. Коронавирусную инфекцию подтвердили у 156 человек. 161 пациент пошел на поправку. 13 человек скончались.

С начала пандемии от COVID-19 умер 1181 житель Брянской области и 99 иногородних.