Отечественный аппарат УЗИ работает в больнице Унечи
Современный отечественный аппарат УЗИ установили в Унечской районной больнице. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В Унечской центральной районной больнице работает новый аппарат УЗИ «Электрон». Техника произведена в этом году в России. Деньги на покупку выделили из регионального бюджета.
Современная диагностическая система позволяет получить высококачественное изображение. Это напрямую влияет на точность постановки диагноза. Аппарат можно применять в различных направлениях медицины.
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