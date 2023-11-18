Отечественный аппарат УЗИ работает в больнице Унечи

Современный отечественный аппарат УЗИ установили в Унечской районной больнице. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В Унечской центральной районной больнице работает новый аппарат УЗИ «Электрон». Техника произведена в этом году в России. Деньги на покупку выделили из регионального бюджета.

Современная диагностическая система позволяет получить высококачественное изображение. Это напрямую влияет на точность постановки диагноза. Аппарат можно применять в различных направлениях медицины.