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Общество

Отель под Москвой, который построили выходцы из Брянска, стал примером для всей страны

2026, 09 июля 14:20
Отель под Москвой, который построили выходцы из Брянска, стал примером для всей страны
Источник фото

8 июля в отеле «Cosmos Selection» во Внукове прошло совещание по программе льготного кредитования для строительства туристической инфраструктуры. Уровень мероприятия был серьёзный: приехали вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономики Максим Решетников.

Главная тема — новые технологии в гостиничном бизнесе, в том числе заселение без бумажных документов через национальный мессенджер «Макс». Демонстрация технологии прошла гладко, и Чернышенко призвал гостиничный бизнес по всей стране внедрять такую практику заселения.

Министр экономики Решетников подчеркнул, что времени на подключение информационных систем, закупку оборудования и обучение персонала остаётся не так много, и напомнил, что коллеги из ВК готовы помогать методически. Туризму сейчас уделяют повышенное внимание, а вложения в отрасль давно измеряются не миллионами, а миллиардами.

Отдельно Чернышенко отметил символичность места проведения совещания: сам отель построен именно с помощью программы льготного кредитования и введён в эксплуатацию совсем недавно. По его словам, современный отель — это уже не просто место для ночёвки, а целый комплекс сервисов, точка притяжения для гостей.

А теперь самое любопытное — то, о чём чиновники вслух не сказали, но что выяснили журналисты. Отель, который поставили в пример всей стране, построил холдинг семьи Куровых — той самой семьи, что когда-то была хорошо известна в Брянске. Бизнес там начинался, а вырос и расцвёл уже под Москвой.

Источник – сайт МК-Брянск

фото Пресс-служба Cosmos Hotel Group

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