Охотник убил двух кабанов на территории заповедника «Карачевский»

Охота на особо охраняемой природной территории запрещена.

В марте 2021 года житель Карачева в природном заповеднике «Карачевский» застрелил двух диких кабанов из самозарядного охотничьего карабина. Ущерб государству составил 60 тысяч рублей.

В отношении безработного 60-летнего мужчины возбудили уголовное дело и направили в суд.

Теперь охотник может лишиться свободы на срок до двух лет. А также ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.