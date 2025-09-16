Памятный митинг прошёл около обновлённого памятника в Брянске

Памятный митинг прошёл около обновлённого воинского мемориала на Чеховском кладбище в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественная церемония прошла около воинского мемориала на Чеховском кладбище в Брянске. Памятник открыли после реконструкции по программе «Инициативное бюджетирование». На трёх гранитных плитах специалисты заново высекли фамилии солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также благоустроили территорию вокруг. Подрядчик успел завершить работы к 17 сентября.

На митинг собрались чиновники, депутаты, юнармейцы, представители ветеранских организаций и общественности. Они почтили минутой молчания память погибших воинов. К мемориалу участники мероприятия возложили цветы.