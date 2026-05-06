«Парту Героя» в честь военного открыли в Брянском колледже олимпийского резерва

2026, 06 мая 11:50

«Парту Героя» в честь военного открыли в Брянском колледже олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в Брянском колледже олимпийского резерва прошло памятное мероприятие. В учебном заведении открыли «Парту Героя» в честь выпускник Дмитрия Кулешова. Он погиб в ходе специальной военной операции.

На мероприятие собрались воспитанники и преподаватели колледжа, руководители города Брянска, представители духовенства. «Парту Героя» открыли родители военнослужащего Елена Викторовна и Николай Дмитриевич. Память погибшего Героя собравшиеся почтили минутой молчания.

«Сегодня, открывая «Парту Героя», мы отдаём дань бесконечного признания жертвенному подвигу Дмитрия Кулешова. Он исполнил свой воинский долг и навечно останется в памяти современников и потомков. Особые слова признательности родителям, которые воспитали настоящего Героя», — подчеркнул замглавы Брянской городской администрации Александр Гаврилов.